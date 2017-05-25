Тонкости субсидирования: льготные билеты в Крым продаются без особого ажиотажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Туроператоры и авиакомпании, опрошенные ТАСС, заявили, что в этом году продажа субсидированных билетов в Крым впервые проходит без сбоев, длинных очередей в кассах и ненужного ажиотажа.

"Ошибки прошлого учтены в этом году. Механизм продажи субсидированных билетов в Крым упростился, что позволяет избежать ажиотажа и очередей в кассах, которые были ранее. Пока жалоб о том, что невозможно купить льготные билеты, к нам не поступало. Прошла мощная разъяснительная кампания в СМИ, так как в прошлые годы люди были слабо информированы о том, кто претендует на эти билеты, где их можно купить", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Спрос на билеты

По данным пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии", льготные билеты в Крым активно покупают жители Поволжья, Урала и Сибири.

"Продажи на уровне 2016 года. Мы подготовились к этой горячей поре. Поэтому в этом году у нас сайт выдержал нагрузку в первые дни активной продажи билетов, не наблюдаем мы и очередей в кассах", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", не уточнив данных по количеству проданных билетов. Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что субсидии на льготное авиасообщение в Крым распределены "в пределах разумного" и выделенных денег "должно хватить".

Хорошо идут продажи и у авиакомпании "Аэрофлот". По данным пресс-службы авиаперевозчика, за неделю продана треть из запланированных 28 тыс. субсидированных билетов в Симферополь. Авиакомпания продажу льготных билетов открыла 12 мая, а на 17 мая было продано (забронировано) 10717 билетов по программе субсидирования в Крым.

Полеты из регионов РФ в Симферополь по льготным билетам выполняет дочерняя авиакомпания "Россия", продажу билетов осуществляет "Аэрофлот".

Без расширения "льготного" списка

По мнению представителя авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту Толмачево Евгения Чернышева, список городов, откуда осуществляются льготные рейсы в Крым, достаточно велик и в существенном расширении не нуждается. "Наверное, если есть еще какие-то аэропорты, их можно еще включить. Но большинство точно давно уже там", - отметил он.

Чернышев уточнил, что продажу льготных билетов из Новосибирска S7 еще не начала. "Сейчас продаются обычные билеты. Их продажи нас вполне устраивают. Думаю, когда запустим продажу льготных, спрос станет еще выше", - сказал он.

По словам Чернышева, летом из Новосибирска летает по два рейса S7 в Симферополь ежедневно. Этого вполне достаточно, считают в компании. Увеличивать частоту рейсов не планируется.

В Ярославле билеты в Крым по субсидированным тарифам продаются только в кассах. Полеты по ним выполняет, в частности, авиакомпания "Саратовские авиалинии". "Авиасообщение Ярославской области с Крымом в этом году начнется 9 июня. Пока сложно приводить точную статистику, но продажи идут хорошо, авиакомпании довольны", - сообщил корреспонденту ТАСС начальник отдела по развитию маршрутной сети ярославского аэропорта "Туношна" Вера Власова.

По данным министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого, пока больше всего туристов прилетают в Симферополь из Центральной России, в том числе из Москвы, на втором и третьем месте - регионы Северо-Западного и Южного федеральных округов.

"Объем выделяемых субсидий на перелеты в Крым недостаточен. Конечно, хотелось бы больше. И хотелось бы расширить рамки и предусмотреть субсидирование тех людей, которые в межсезонье отправляются к нам на лечение. С таким предложением мы выступали и считаем, что у этого предложения все-таки есть будущее", - отметил собеседник агентства.

Предложения туроператоров

По словам Дмитрия Попова, заместителя генерального директора национального туроператора "Алеан" (лидер среди компаний, организующих отдых на курортах РФ, - прим. ТАСС), поддержать турпоток в Крым можно и за счет расширения категории туристов, претендующих на субсидированных билеты.

Приобрести билет по специальному тарифу, по данным Росавиации, сейчас могут только граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.

"В основном в Крым летают отдыхать платежеспособные люди в возрасте 25-30 лет и выше с детьми дошкольного и школьного возраста. Конечно, если бы эта категория граждан имела право на покупку субсидированных билетов, то, конечно, мы бы наблюдали увеличение турпотока в Крым, так как на полуостров из многих регионов РФ можно добраться только самолетом", - отметил Попов.

В этом году в программу субсидированных рейсов вошли 36 российских городов. Самые дешевые билеты (2,5 тыс. рублей) будут предложены при перелете из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Минеральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Ярославля. Самый дорогой перелет в Крым - из Магадана (12,5 тыс. рублей).

Москва и Санкт-Петербург в программу субсидирования рейсов в Крым не включены.

Сезон без субсидий

Чеченские туроператоры надеются, что в уже 2018 году их регион также сможет попасть в программу субсидированных авиаперевозок в Крым, с которым республика тесно сотрудничает в сфере туризма. Пока регион находится за пределами данной программы, чеченские власти придумали альтернативу льготным авиабилетам - С 1 апреля между Грозным и Севастополем налажено автобусное сообщение с заездом в Краснодар, Анапу, Керчь, Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту и Севастополь.

"Цена на билеты субсидированная, если, например, у частников стоит более 5 тыс., то на автобусе - чуть ниже 3 тыс. Мы ожидаем, что новый маршрут увеличит количество туристов в двух субъектах. Особенно большие ожидания на летний сезон, хотя уже сейчас наблюдается большая загруженность на маршруте", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Министерства транспорта и связи Чеченской Республики Заур Цицаев.

Еще один регион, который не стал участником программы субсидированных перевозок с Крымом, - Белгородская область. Несмотря на это, в Белгороде билеты на рейсы в Крым, которые в этом году будут выполнять три перевозчика, раскуплены примерно наполовину. В местном аэропорту такие объемы продаж оценивают положительно, тем более что выполняться рейсы начнут только в начале июня, то есть время еще есть.

Республика Коми также не смогла стать участником программы субсидированных перевозок в Крым - ни одна из авиакомпаний не подала соответствующую заявку. В Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики пояснили, что одной из причин отказа стало то, что на тот момент (постановление правительства РФ было подписано 24 марта - прим. ТАСС) авиакомпании уже распланировали свою работу на лето, у них практически не оставалось времени на согласование с аэропортами, решение несколько запоздало. Власти Коми, как и туроператоры Чечни, возлагают надежды на следующий год.