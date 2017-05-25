МВД: розыск детей - одно из приоритетных направлений деятельности полиции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Большую часть детей, пропавших без вести в России, удается находить сотрудникам полиции. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, розыск детей и подростков является одним из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле у руководства ведомства.

"За три месяца 2017 года органами внутренних дел Российской Федерации объявлен в розыск 1621 несовершеннолетний, пропавший без вести, из них 473 - малолетние дети. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение 1609 детей, 465 из которых - малолетние дети", - сообщили в пресс-центре, отметив, что в прошлом году в розыск были объявлены более 7 тыс. несовершеннолетних, почти всех их удалось найти.

"Значительная часть находящихся в розыске детей - это дети, самовольно ушедшие из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений. Большая часть из них самостоятельно или с помощью полиции возвращается в семью или детское учреждение, откуда они сбежали", - добавили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что успех работы по розыску ребенка зависит, прежде всего, от своевременного информирования о его безвестном исчезновении органов внутренних дел и в зависимости от обстоятельств его исчезновения - поисково-спасательных подразделений МЧС России, а также эффективности принимаемых оперативно-разыскных или поисковых мероприятий.

25 мая ежегодно в мире отмечается День пропавших детей. Эта дата связана с исчезновением в 1979 году американского школьника Эвиана Пейтса, ребенка искали, но результаты не увенчались успехом.

Спустя четыре года президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, еще через год появился Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. В 1997 году был создан уже Международный центр, именно по его инициативе в 2010 году была учреждена эта дата.