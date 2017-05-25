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Военные приступили к экологической очистке земель Минобороны на севере Красноярского края

Общество
25 мая, 9:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

В 2018 году ЦВО приступит к очистке земель Минобороны РФ в Арктике

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) приступил к ликвидации последствий экологического ущерба в Арктической зоне. Об этом заявил командующий войсками округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Первый сформированный в этом году взвод по ликвидации последствий экологического ущерба в Арктической зоне в мае приступил к работе в Красноярском крае южнее полуострова Таймыр", - сказал Зарудницкий.

Командующий уточнил, что подразделение из 20 человек полностью укомплектовано военнослужащими по контракту и оснащено транспортными средствами повышенной проходимости. "Личный состав обеспечен инженерной техникой, спецоборудованием и необходимыми материальными средствами", - отметил Зарудницкий.

"В 2018 году округ сформирует еще один аналогичный взвод для экологической очистки земель Минобороны России в Арктике", - добавил командующий войсками ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации от Поволжья до Прибайкалья.

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