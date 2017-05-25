Последний звонок прозвенел для 25 тыс. выпускников Дальнего Востока и Забайкалья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Торжественные линейки, посвященные празднику "Последний звонок" прошли в школах, гимназиях и лицеях Дальнего Востока и Забайкалья. С самым незабываемым и прекрасным периодом жизни - школьным детством - простились более 25 тыс. выпускников.

"В Приморье торжественные линейки прошли в 445 образовательных учреждениях. Последний звонок прозвучал сегодня для 9,13 тыс. школьников, из них 2,2 тыс. - это старшеклассники во Владивостоке", - сообщали ТАСС в департаменте образования региона. В этом году во многих школах пришлось нарушить традицию проведения торжеств на свежем воздухе: на Приморский край обрушились сильные дожди и грозы. Они заставили организаторов перенести мероприятия в закрытые помещения.

Праздничные мероприятия проходили при повышенных мерах безопасности. За два часа до начала торжества все объекты образования были обследованы служебно-розыскными собаками. Наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции были максимально приближены к местам проведения мероприятий, а сотрудники органов внутренних дел несли дежурство в каждой школе Приморья.

"В Хабаровском крае "Последний звонок" сегодня прозвучал для выпускников Хабаровска, Комсомольска-на- Амуре, а также девяти муниципальных районов региона. Окончание школы в этом году отметят 11 тыс. учащихся 9-х классов и более 5 тыс. выпускников 11-х классов", - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

На Камчатке, в этом году выпускается более 1400 выпускников 11-х классов. На Сахалине и Курилах, по данным областного Минобразования, звонок прозвенит для более 7 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов (2300 - выпускников 11-х классов, 4800 - 9-х классов). В Еврейской автономной области (ЕАО) - 870 выпускников.

"Школы Якутии выпускают в этом году 7912 выпускников. В некоторых национальных школах вместо традиционных белых фартуков и бантов молодые люди были одеты в национальные праздничные костюмы, которые гармонично смотрелись с выпускной лентой, которая также была выполнена в национальном стиле - с узорами и орнаментами", - сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки республики.

Песни школьных лет и капсулы времени

С 2013 года в день "Последнего звонка" в Сахалинской области запрещена продажа спиртных напитков. "Акция "День без алкоголя" на Сахалине и Курилах стала традиционной и дает хорошие результаты. Несколько лет подряд в день последних звонков не было зарегистрировано ни одного криминального случая с участием несовершеннолетних", - рассказали ТАСС в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Сахалинской области.

В этот день в Южно-Сахалинске для выпускников организуют игровые площадки. В этом году спортивно-туристический комплекс (СТК) "Горный воздух" предложил одиннадцатиклассникам отметить последний школьный день на высоте. Канатная дорога будет работать до вечера, комплекс примет всех желающих и предоставит выпускникам веселые картинки для фотосессий, сообщили ТАСС в пресс-службе СТК.

В Чите "Последние звонки" прошли накануне. Центром праздника по традиции стала главная площадь города - утром на ней прошел арт-моб "Под звуки школьного вальса", участниками которого стали выпускники 21 школы. Позже в разных уголках столицы Забайкалья зазвучали песни школьных лет - такая акция была проведена впервые, услышать хорошо знакомые мелодии можно было как в центре города, так и в спальных районах.

В Биробиджане 418 выпускников школ областного центра написали сочинения "Каким я вижу себя в будущем". Записи классные руководители закрыли в капсулы, они будут переданы в школьные музеи. Прочитать свои сочинения ребята смогут через несколько лет на встречах выпускников, сообщила пресс служба правительства ЕАО.

Впереди экзамены

Праздник "Последнего звонка" означает окончание школьных занятий, но одновременно это и начало экзаменов - государственной итоговой аттестации. Для выпускников 11-х классов первый экзамен состоится 29 мая, в этот день выпускники сдают экзамен по географии и информатике. 30 мая выпускники 9-х классов будут сдавать основной государственный экзамен по русскому языку. Завершится период сдачи к 1 июля.

По данным Министерства образования Камчатского края, самым востребованным экзаменом по выбору на протяжении нескольких лет на Камчатке остается обществознание. В этом году данную дисциплину планируют сдать 62% выпускников 11-х классов. Для проведения итоговой аттестации для 11 классов на территории края будут открыты 45 пунктов проведения экзаменов.

В ЕАО в ЕГЭ примут участие 917 человек, в области организована работа 10 пунктов проведения экзаменов, открыты 92 аудитории. Около 300 организаторов, 15 технических специалистов и 10 руководителей пунктов проведения экзаменов обеспечат проведение ЕГЭ на территории ЕАО.

В Амурской области для организации ЕГЭ на базе общеобразовательных организаций будут открыты 59 пунктов проведения экзамена, два - на дому, еще один - на базе медучреждения.