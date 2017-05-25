ДВФУ и университеты АТР объединят усилия в арктических исследованиях

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Национальный университет Сингапура (National University of Singapore) и Университет Окленда (University of Auckland, Новая Зеландия) решили объединить усилия в исследованиях Арктики. Такое решение было принято на завершившейся накануне в Нанкине (КНР) ежегодной встрече проректоров вузов, входящих в Ассоциацию ведущих вузов Азиатско-Тихоокеанского региона (APRU), сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Сейчас в APRU сформированы хабы (направления) по четырем актуальным профилям: цифровая экономика, глобальное здравоохранение, опасные природные явления и старение населения. ДВФУ предложил сделать пятым направлением Арктику, поскольку в последние годы эта тема становится все более популярной в исследованиях вузов APRU. Эту инициативу поддержали Национальный университет Сингапура и Университет Окленда", - приводит пресс-служба слова проректора ДВФУ по учебной работе Кирилла Голохваста.

По словам проректора, объединение усилий разных вузов на этом направлении исследований позволит реализовать не только научные проекты, но и проводить тематические школы среди студентов и организовывать экспедиции в Арктику. "Сингапур данный регион интересует как альтернативный морской путь и источник ресурсов, а для Новой Зеландии - это возможность использовать арктические наработки для исследования Антарктики", - отмечает Голохваст.

ДВФУ уже реализует свой проект "Арктика" в рамках программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по проекту "5-100". В частности, в 2015 году в ДВФУ начал работу целый ряд лабораторий - ледовая, новых материалов, подводной робототехники, Центр по разработке и конструированию морской техники, Центр по исследованию и конструированию инженерных сооружений для обустройства месторождений в Арктике, а также проектно-конструкторское бюро, которое уже привлечено к работам по арктическим проектам "Роснефти". В 2016 году в университете появились дополнительные подразделения: Российско-китайский полярный инжиниринговый научный центр и Российско-австралийский научный центр Арктики и Антарктики.

Ежегодно в ДВФУ проходит "Ледовая школа", участниками которой становятся студенты и молодые ученые из разных стран. В феврале этого года ее участниками стали около 30 представителей России, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Норвегии, Японии. В течение двух недель они прослушали курсы лекций по арктической тематике и работали на испытательным полигоне прямо на льду Амурского залива, изучая свойства разного типа льда.