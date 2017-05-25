ВЦИОМ: более трети россиян назвали приговор Соколовскому адекватным

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более трети (36%) россиян считают обвинительный приговор (лишение свободы на 3,5 года условно) "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому адекватным, еще примерно по 20% считают его либо чрезмерно, либо недостаточно суровым.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Инцидент с игрой в Pokemon Go в одном из храмов Екатеринбурга, связанный с именем Руслана Соколовского,получил довольно широкую известность в обществе: о нем слышали 58% россиян, однако в курсе деталей только 15%, отмечается в материалах ВЦИОМ.
"Вынесенный судом приговор (3,5 года лишения свободы условно) одни сочли слишком суровым (20%), другие, напротив, недостаточно жестким (16%), однако чаще (36%) звучали слова об адекватности судебного решения (40% среди православных против 25% среди неверующих)", - говорится в сообщении. Еще 17% россиян считают, что данный случай в принципе не должен был рассматриваться в суде.
По данным опроса, как святотатство действия блогера воспринял каждый третий (34%) россиянин, каждый четвертый (25%) - как правонарушение.
"Остальные же дают более мягкие оценки: 18% называют поступок молодого человека "самопиаром", 16% - ребячеством", - говорится в данных опроса.
При том, что подавляющее большинство респондентов уверены в необходимости наказания для блогера, сами они предлагают скорее мягкие варианты.
"Так, каждый третий (32%) высказался за общественные работы, каждый пятый (19%) - за штраф. Лишение свободы на 15 суток назвали 5% респондентов, тюремный срок - почти каждый десятый, в т.ч. 7% - реальный, 5% - условный", - отмечает ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16-18 мая методом телефонного интервью. Объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно, предписав блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, а также запретил ему участвовать в массовых мероприятиях. По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов.