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Число трасс крупнейшего горнолыжного комплекса СЗФО выросло вчетверо за 4 года

Общество
25 мая, 11:48 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 25, мая. /ТАСС

В настоящее время самый высокогорный курорт на Северо-Западе России "большой Вудъявр" насчитывает 28 трасс

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МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Количество трасс в горнолыжном комплексе "Большой Вудъявр", самом крупном в СЗФО, выросло за четыре года с 7 до 28, сообщили в пресс-службе компании "Апатит" (входит в "ФосАгро"), которая занимается развитием этого курорта.

"За последние четыре года количество трасс увеличилось с 7 до 28, в том числе 15 из них - с искусственным освещением. Протяженность трасс увеличилась с 10 до 35 км, а к трем имеющимся подъемникам добавились еще пять и один детский ленточный", - сказали в компании, не утонив суммы инвестиций.

"Большой Вудъявр" - крупнейший и самый высокогорный курорт на Северо-Западе России. Предпосылки к созданию и успешному развитию современной горнолыжной инфраструктуры в Хибинах заложены уже в самом географическом расположении - это курорт с самым продолжительным сезоном катания в России. Благоприятные климатические условия сочетаются с продолжительным зимним сезоном и большой высотой снежного покрова. Так, в этом году комплекс завершает сезон 28 мая.

Трассы горнолыжного курорта сертифицированы FIS и используются для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Как отмечают в компании, важную роль в росте популярности курорта играет и его транспортная доступность. При поддержке "ФосАгро" был модернизирован аэропорт Хибины, и теперь он предлагает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Череповец.

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