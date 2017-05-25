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Число прибывших на Ямал мигрантов выросло более чем на 17% в первом квартале 2017 года

Общество
25 мая, 11:51 UTC+3 КУРГАН КУРГАН 25, мая. /ТАСС

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в первом квартале рост составил почти 23 тыс. человек

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КУРГАН, 25 мая. /ТАСС/. Число мигрантов, прибывших в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), выросло на 17,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на совещании "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года", которое проходит в Кургане.

"Проекты "Ямал СПГ", освоение Гыданского полуострова, наполнение Северного морского пути, формирование портовой деятельности требуют привлечения новых трудовых ресурсов. В этом году мы видим значительное увеличение числа прибывших в регион мигрантов, только в первом квартале рост составил почти 23 тыс. человек, что на 17,4% выше показателей прошлого года, и этот поток, безусловно, будет увеличиваться. Социологические исследования, которые мы регулярно проводим, показывают высокий уровень толерантности большинства местного населения к приезжим", - сказал он, добавив, что мигранты, как правило, приезжают на Ямал семьями, поэтому возникает проблема обеспечения их жильем.

По словам Кобылкина, в этих условиях основной задачей является поддержание согласия в обществе и проведение сбалансированной миграционной политики.

"Адаптация приезжего населения в ямальское сообщество строится на межведомственном взаимодействии с активным привлечением национальных общин и землячеств. Предупреждение конфликтов основано на разнице в обычаях и укладах жизни. Важную роль в социальной и культурной адаптации многочисленных мигрантов из стран, исповедующих ислам, выполняет Региональное духовное управление мусульман округа", - подчеркнул губернатор.

Также в округе продолжается работа по государственной программе "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников". "Сегодня на Ямале проживает более 1,5 тыс. участников программы. В прошлом году нам удалось устроить 80% прибывших по программе соотечественников", - резюмировал Кобылкин.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд долларов. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%). Для реализации проекта уже завершено создание логистической инфраструктуры - самого северного аэропорта России и морского порта Сабетта на берегу Карского моря.

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