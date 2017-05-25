В проекте "Почитаем Пушкина" приняло участие более 80 стран мира

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 80 стран мира приняло участие в международном проекте "Почитаем Пушкина", организованном при поддержке Россотрудничества. Об этом сообщили в агентстве.
"В преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, Россотрудничество организовало международную медийную акцию "Почитаем Пушкина!", - говорится в сообщении Россотрудничества. - В международном проекте приняли участие более 80 стран мира". Целью мероприятия является поддержка и продвижение в мире русского языка и культуры среди молодежи.
"Название проекта имеет двойственный смысл. С одной стороны, "почитать" - то же, что и чтить, - подчеркнули в Россотрудничестве. - С другой стороны, "почитать" - это приглашение прочесть что-либо, причем с удовольствием проведя какое-то время. И то, и другое применимо по отношению к прекрасным произведениям великого русского поэта".
Как сообщили в агентстве, "в сети все чаще появляются видео, где люди, в том числе иностранцы, читают Пушкина на разных языках и, конечно, в оригинале, то есть по-русски".
"Россотрудничество значительно расширило географию и аудиторию такого поистине народного движения своим проектом. В рамках международного проекта в социальных сетях выкладываются видеозаписи чтения стихов Пушкина", - отметили в Россотрудничестве.
В проекте уже приняли участие жители Китая, Франции, Германии, Великобритании, Вьетнама, Индии, Бразилии и других стран мира.