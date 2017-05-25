Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В проекте "Почитаем Пушкина" приняло участие более 80 стран мира

Общество
25 мая, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Целью мероприятия является поддержка и продвижение в мире русского языка и культуры среди молодежи

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Белинский/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 80 стран мира приняло участие в международном проекте "Почитаем Пушкина", организованном при поддержке Россотрудничества. Об этом сообщили в агентстве.

"В преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, Россотрудничество организовало международную медийную акцию "Почитаем Пушкина!", - говорится в сообщении Россотрудничества. - В международном проекте приняли участие более 80 стран мира". Целью мероприятия является поддержка и продвижение в мире русского языка и культуры среди молодежи.

"Название проекта имеет двойственный смысл. С одной стороны, "почитать" - то же, что и чтить, - подчеркнули в Россотрудничестве. - С другой стороны, "почитать" - это приглашение прочесть что-либо, причем с удовольствием проведя какое-то время. И то, и другое применимо по отношению к прекрасным произведениям великого русского поэта".

Как сообщили в агентстве, "в сети все чаще появляются видео, где люди, в том числе иностранцы, читают Пушкина на разных языках и, конечно, в оригинале, то есть по-русски".

"Россотрудничество значительно расширило географию и аудиторию такого поистине народного движения своим проектом. В рамках международного проекта в социальных сетях выкладываются видеозаписи чтения стихов Пушкина", - отметили в Россотрудничестве.

В проекте уже приняли участие жители Китая, Франции, Германии, Великобритании, Вьетнама, Индии, Бразилии и других стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде на пляжах острова Пхукет вновь появились ядовитые физалии
2
В Минеральных Водах эвакуируют население из-за подъема уровня воды
3
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
4
ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство
Темы дня
Загрузка...
Реклама