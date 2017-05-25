Майская гроза обрушилась на Москву

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первая по-настоящему весенняя гроза обрушилась в четверг на столицу. По данным синоптиков Росгидромета, в Москве в течение дня может выпасть до 4 мм осадков - около 10% от месячной нормы.

"В городе слышны раскаты громы, видна молния, идет ливень - это настоящая, весенняя, классическая гроза", - отметил представитель метеослужбы.

Самые первые в этом году слабые раскаты грома в столице были зафиксированы еще 2 марта в районе Внукова, когда отмечались аномально высокие для этого времени температуры.

Грозы в марте в Москве явление редкое, это случается в среднем один раз в 10 лет. Грозы в мае - не редкость. За месяц в среднем отмечается 4-5 дней с грозой, максимальное число таких дней может достигать двенадцати.