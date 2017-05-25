Глава Роскомнадзора поддержал законопроект о мессенджерах

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законопроект о мессенджерах не предполагает контроля за частной перепиской граждан, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Сам подход к регулированию мессенджеров я полностью поддерживаю, хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали, что это ни в коем случае не должно коснуться контроля над перепиской граждан. Должен фиксироваться сам факт общения гражданина", - сказал Жаров.
Роскомнадзор находится в контакте с руководством мессенджера Telegram, оно должно будет предоставить идентификаторы в соответствии с новым законопроектом, заявил также Жаров.
"В ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram должна будет предоставить те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации. Мы с ними контактируем", - сказал Жаров, отказавшись от более детальных комментариев из-за того, что тема является чувствительной.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на копию письма Роскомнадзора в адрес Telegram сообщили, что ведомство попросил Telegram предоставить сведения для включения его в реестр организаторов распространения информации. Если компания не откликнется, то мессенджер будет заблокирован. В случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.
24 мая в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Авторами инициативы выступили зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Разрабатывал законопроект Медиа-коммуникационный союз. Как ранее сообщал ТАСС его представитель Павел Степанов, документ "в целом опирается на те экспертные наработки, которые предлагал союз" и доработан депутатами с учетом дополнений и рекомендаций отраслевых регуляторов.
Проектом закона предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". "Де-факто большинство мессенджеров уже используют абонентский номер при идентификации абонента, и от него не потребуется каких-либо дополнительных действий при вступлении закона в силу", - сообщил Степанов.
Представители компаний пока не ответили на запросы ТАСС.
По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, он пока не ознакомился с текстом этого проекта. При этом он скептически относится к аргументу, что идентификация через сим-карты и традиционные номера абонентов традиционной сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения информации с помощью мессенджеров. Министр отметил, что в России, к сожалению, в нарушение норм действующего законодательства по-прежнему можно купить сим-карты без должной идентификации, которые будут зарегистрированы на подставных лиц.