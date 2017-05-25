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Глава Роскомнадзора поддержал законопроект о мессенджерах

Общество
25 мая, 13:07 дата обновления: 25 мая, 13:19 UTC+3

По словам главы ведомства, проект закона не предполагает контроля за частной перепиской граждан

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законопроект о мессенджерах не предполагает контроля за частной перепиской граждан, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Сам подход к регулированию мессенджеров я полностью поддерживаю, хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали, что это ни в коем случае не должно коснуться контроля над перепиской граждан. Должен фиксироваться сам факт общения гражданина", - сказал Жаров.

Идентификаторы Telegram 

Роскомнадзор находится в контакте с руководством мессенджера Telegram, оно должно будет предоставить идентификаторы в соответствии с новым законопроектом, заявил также Жаров.

"В ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram должна будет предоставить те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации. Мы с ними контактируем", - сказал Жаров, отказавшись от более детальных комментариев из-за того, что тема является чувствительной.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на копию письма Роскомнадзора в адрес Telegram сообщили, что ведомство попросил Telegram предоставить сведения для включения его в реестр организаторов распространения информации. Если компания не откликнется, то мессенджер будет заблокирован. В случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.

Законопроект о мессенджерах

24 мая в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Авторами инициативы выступили зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Разрабатывал законопроект Медиа-коммуникационный союз. Как ранее сообщал ТАСС его представитель Павел Степанов, документ "в целом опирается на те экспертные наработки, которые предлагал союз" и доработан депутатами с учетом дополнений и рекомендаций отраслевых регуляторов.

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Проектом закона предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". "Де-факто большинство мессенджеров уже используют абонентский номер при идентификации абонента, и от него не потребуется каких-либо дополнительных действий при вступлении закона в силу", - сообщил Степанов.

Представители компаний пока не ответили на запросы ТАСС.

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, он пока не ознакомился с текстом этого проекта. При этом он скептически относится к аргументу, что идентификация через сим-карты и традиционные номера абонентов традиционной сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения информации с помощью мессенджеров. Министр отметил, что в России, к сожалению, в нарушение норм действующего законодательства по-прежнему можно купить сим-карты без должной идентификации, которые будут зарегистрированы на подставных лиц.

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