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Академик Лео Бокерия считает, что эффективность главврачей нельзя измерять возрастом

Общество
25 мая, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий установить предельный возраст для занимающих руководящие должности государственных и муниципальных медицинских организаций

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Идея отправлять на пенсию руководителей медучреждений старше 70 лет очень рискованная: можно потерять и науку, и пациентов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить предельный возраст 65 лет для занимающих должности руководителей и замруководителей государственных и муниципальных медицинских организаций. Законопроект предусматривает, что учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности руководителя медучреждений до достижения им возраста 70 лет.

"Можно посадить гениального менеджера и ничего не получить. Кстати говоря, есть люди, которым 70 лет, а они в блестящей форме, они сами оперируют, и мне кажется, в таком ключе этот вопрос нельзя рассматривать", - сказал кардиохирург.

В качестве примера он привел Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, который недавно заслужил звание самого инновационного института в России и который возглавляет академик Михаил Давыдов. "Ему скоро исполняется 70 лет и что теперь, надо его увольнять?", - возмутился Бокерия.

Он напомнил, что в России уже были попытки отправлять на пенсию выдающихся руководителей медучреждений. "Был такой великий хирург Борис Васильевич Петровский. Его именем назван институт (Российский научный центр хирургии - прим. ТАСС). В период перестройки его решили отправить на пенсию. После этого долгие годы этот институт не мог встать на ноги, потому что сломалась машина. Дело даже не в интересах тех людей, которых я назвал, а в интересах науки и в интересах пациентов", - сказал академик.

Бокерия, которому в этому году исполняется 78 лет, в 2014 году был переизбран директором Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на пятилетний срок. Договор с Минздравом России, которому подчиняется медучреждение, действует до 2019 года.

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Персоны
Бокерия, Лео Антонович
Страны
Россия
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