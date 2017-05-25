Патриарх Грузии отказался от торжеств в честь 40-летия интронизации

ТБИЛИСИ, 25 мая. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II решил не проводить юбилейные торжества, посвященные 40-летию его интронизации.

В обнародованном заявлении Патриархии Грузии отмечается, что "с учетом сложившейся в мире нестабильной ситуации и с учетом социальной обстановки в Грузии с благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, отменены юбилейные торжества, посвященные 40-летию его интронизации, отменены также приглашения на эти торжества глав Православных церквей разных стран и других почетных духовных и мирских лиц".

В декабре 2016 года премьер-министр страны Георгий Квирикашвили заявил, что в декабре 2017 году в Грузии "масштабно и торжественно" отметят 40-летие интронизации Илии II. В связи с этой датой в Тбилиси намечалось проведение юбилейных мероприятий с участием высокопоставленных представителей духовенства и государственных деятелей из разных стран мира.

Илия II (в мирской жизни Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии в возрасте 44 лет, он стал одним из самых молодых православных патриархов XX века. 4 января 2017 года Илие II исполнилось 84 года.

В последние десятилетия Илия II активно выступает за решение проблем Грузии мирным путем, ратует за нормализацию отношений с РФ. В предыдущие 13 лет он несколько раз совершал визиты в Москву, где встречался с руководителями Русской православной церкви и с высшими должностными лицами государства. В ноябре 2016 года он вновь побывал в Москве: принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, побывал в грузинском православном храме, где провел молитву и благословил прихожан.

По данным переписи 2014 года, в Грузии проживали 3 млн 713 тыс. человек, из них 83,4% - православные христиане, 10,7% - мусульмане, 2,9% - григорианцы, 0,5% - католики, остальные - приверженцы других верований.