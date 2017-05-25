В Израиле стали на 80% реже использовать пластиковые пакеты после введения платы за них

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Потребление пластиковых пакетов сократилось в Израиле на 80% в I квартале этого года после введения платы за них 1 января. Об этом сообщает Второй канал израильского телевидения. "Количество пакетов, проданных торговыми сетями за первые три месяца этого года за мизерную сумму, составило 55 млн штук, что значительно меньше 280 млн одноразовых пакетов, которые покупатели бесплатно получили в израильских магазинах за первый квартал 2016 года", - указывает телеканал.

Это сокращение свидетельствует об однозначном успехе стартовавшей 1 января кампании, направленной на снижение нагрузки на окружающую среду. "Я горд тем, как израильтяне, осознав важность этой программы, изменили потребительское поведение", - сказал в этой связи министр по защите окружающей среды Израиля Зеэв Элькин, высказывания которого приводит Второй канал ТВ.

1 января этого года во всех израильских супермаркетах стали платными одноразовые полиэтиленовые пакеты. С этого дня за каждый из них на кассе к чеку добавляются 10 агор (одна десятая шекеля, около 3,5 центов) в соответствии с законом, принятым в конце марта прошлого года Кнессетом (парламентом Израиля). По данным службы мониторинга крупных торговых сетей в Израиле, за три месяца этого года экономия пластика на производстве меньшего количества одноразовых пакетов составила уже 2 тыс. тонн.

Как отметили в пресс-службе Кнессета, этот закон направлен, прежде всего, на защиту окружающей среды. Ранее каждый год израильтяне использовали 2,5 млрд пластиковых пакетов, 60% которых поступали из торговых сетей. Сейчас для контроля торговые сети обязаны указывать на чеках количество и стоимость выданных пакетов, а также подавать ежеквартальный и ежегодный отчеты по обороту этого товара. Новый закон также запрещает использование при изготовлении тары низкокачественного пластика тоньше 20 микрон и бесплатную раздачу многоразовых сумок.

Министерство по вопросам защиты окружающей среды Израиля начало бороться с бесплатной раздачей полиэтиленовых упаковок еще в 2008 году. Тогда ведомство предложило запретить их бесплатную выдачу, а каждая торговая точка должна была ввести в ассортимент плотные многоразовые пластиковые сумки, которые предлагалось продавать потребителям. Но израильтянам это новшество тогда пришлось не по вкусу, и проект был свернут.