В Заполярье для иностранцев упростили процедуру поиска работы

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Поиск работы в Мурманской области для иностранцев существенно упрощен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Это стало возможным благодаря соглашению в области трудовой миграции между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Мурманской области", - сказали в ведомстве.

После заключения данного соглашения иностранным гражданам, желающим на законных основаниях трудиться на территории Мурманской области, теперь будет намного проще найти работу - без посредников и лишних бюрократических проволочек. Служба занятости населения будет предлагать им вакансии, в том числе связанные с сезонными работами, которые не пользуются популярностью у российских граждан, оказывать помощь в оформлении и выдаче патентов, участвовать в адаптации иностранцев, прибывших на территорию региона. Благодаря этому трудовая миграция станет регулируемой и управляемой.

В Центре занятости населения Мурманска, выбранной уполномоченной организацией по выполнения соглашения, уже создано специальное помещение для оказания иностранным гражданам государственной услуги по принципу одного окна. Трудовые мигранты, обратившись в центр, смогут получить информацию о текущих вакансиях, подать документы для выдачи или переоформления трудового патента, а также получить бесплатную услугу по добровольной дактилоскопической регистрации. Специалисты Центра обеспечат социальную помощь прибывшим иностранным гражданам, в том числе по поиску жилья и подготовке к сдаче экзамена по русскому языку.

По данным УМВД региона, в целом ситуация в области с трудовой миграцией благоприятная. За четыре месяца текущего года выдано около 700 патентов, что больше в сравнении с прошлым годом на 48%. Всего в настоящее время более 2 тысяч мигрантов осуществляют трудовую деятельность на основании выданных патентов.

Сумма отчислений фиксированных авансовых платежей по патентам в бюджет Мурманской области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась практически на 50% и составила более 14 миллионов рублей. В основном мигранты в Заполярье трудятся в отраслях строительства, оптовой и розничной торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе.