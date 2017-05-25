Путин призвал помнить уроки истории и не допускать новых расколов в обществе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал не забывать, как хрупок гражданский мир. По словам главы государства, необходимо сделать все для того, чтобы избежать новых расколов в обществе.

Выступая в московском Сретенском монастыре, где проходит торжественная церемония освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Путин назвал символичным то, что храм открывается в год столетия февральской и октябрьской революций.

"Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы нашей истории, учиться воспринимать ее целиком, объективно, ничего не замалчивая", - отметил он. "Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлого", - убежден Путин. "Мы знаем, как хрупок гражданский мир, и никогда не должны забывать об этом, о том, как тяжело затягиваются раны расколов, и поэтому наша общая обязанность делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации, через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие и, опираясь на традиционные ценности, <...> не допускать никакого ожесточения и никакого раскола", - призвал он.

Путин отметил, что преодолеть разногласие помогает общность целей, главной из которых является благополучие каждого человека и всего народа России. Примером тому служит восстановление единства Русской православной церкви, десятилетие которого отмечается в эти дни. Президент напомнил, что путь к объединению РПЦ был непростым, поскольку за многие годы разобщенности накопилось слишком много противоречий. "Но обе церкви сумели пройти этот путь", - отметил глава государства.

"Восстановление единства церкви стало и остается событием огромного нравственного звучания, стало символом примирения, примером того, что история нашей страны, ее прошлое может не разъединять, а объединять всех нас", - заявил Путин.

История монастыря

Действующий ныне мужской Сретенский монастырь был основан в 1390-х годах. В 1917 году Сретенский монастырь стал одним из главных центров борьбы за православие, но в 1925 был закрыт, а в 1928-1930 годах большая часть храмов и сооружений монастыря была разрушена. На их месте разместилось общежитие офицеров НКВД, а на монастырской территории велись расстрелы. В память о жертвах при входе в монастырь в 1995 году был установлен поклонный крест.

В 1991 году сохранившийся собор Владимирской иконы Божией Матери был возвращен Русской православной церкви и открыт как приходской храм. В 1993 году открыто подворье Псково-Печерского монастыря, которое через два года было преобразовано в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь.

Решение о строительстве храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской было принято в 2011 году. Работы начались в 2014 году и заняли 866 рабочих дней. Высота храма - 61 метр. В его строительстве применены самые современные технологии. Собор облицован каменной резьбой из белого владимирского известняка. Для выполнения резьбы изготовлены 29 тыс. деталей общим объемом 910 кубометров. Для внутренней отделки использовано 4,5 тыс. деталей из камня объемом 230 кубометров. Общая площадь фресок собора - 6,5 тыс. кв. метров. Специально для храма написано 47 икон.