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Путин подарил Храму Воскресения Христова в Москве икону Иоанна Предтечи 19 века

Общество
25 мая, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Путин посетил храм вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и наместником монастыря епископом Егорьевским Тихоном

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал в дар Храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, который был освящен 25 мая в Москве, икону Иоанна Предтечи 19 века. Свой дар глава государства вручил после окончания чина освящения собора.

В присутствии президента икону поместили в алтаре храма, который Путин посетил вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и наместником монастыря епископом Егорьевским Тихоном. Президенту рассказали об убранстве собора и истории его строительства.

После этого глава государства спустился в нижний храм собора, который посвящен Иоанну Предтече. Здесь президенту показали купель для крещения, украшенную уникальными мозаиками по образцу древних византийских храмов. Вокруг этой купели будут проходить занятия по основам православной веры для готовящихся к крещению.

Решение о строительстве храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской было принято в 2011 году. Работы начались в 2014 году и заняли 866 рабочих дней. Высота храма - 61 метр. В его строительстве применены самые современные технологии. Собор облицован каменной резьбой из белого владимирского известняка. Для выполнения резьбы изготовлены 29 тысяч деталей общим объемом 910 кубометров. Для внутренней отделки использовано 4500 деталей из камня объемом 230 кубометров. Общая площадь фресок собора - 6530 квадратных метров. Специально для храма написано 47 икон.

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