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Патриарх Кирилл освятил храм Воскресения Христова в Сретенском монастыре

Общество
25 мая, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Патриарх также поблагодарил столичного мэра Собянина за содействие при строительстве нового храма

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, в праздник Вознесения Господня освятил новый храм Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников церкви Русской в Сретенском монастыре, названный в честь новомучеников и исповедников, пострадавших за веру в годы советской власти.

"С особым чувством я совершил освящение этого храма. Он построен недалеко от известной Лубянки, где совершались неправедные суды над многими людьми, в том числе над нашими иерерхами, священниками, верующим народом. Это был символ страдания наших людей. Именно на этом месте воздвигается храм, посвященный Воскресению Христову", - сказал он.

Патриарх поздравил всех верующих с 10-летием воссоединения Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей, а также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за содействие при строительстве и в наградил его орденом святого князя Даниила Московского I степени.

В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел новый храмовый комплекс, здание Сретенской духовной семинарии.

После освящения предстоятель Русской православной церкви вместе с духовенством перенесли в освященный собор ковчег с мощами священномученика Илариона (Троицкого), бывшего настоятелем Сретенского монастыря в 1920-е годы.

Сретенский монастырь и новый храм

Действующий ныне мужской Сретенский монастырь был основан в 1397 году. В 1917 году Сретенский монастырь стал одним из главных центров борьбы за православие, но в 1925 был закрыт, а в 1928-1930 гг. большая часть храмов и сооружений монастыря была разрушена. На их месте разместилось общежитие офицеров НКВД, а на монастырской территории велись расстрелы. В память о жертвах при входе в монастырь в 1995 году был установлен поклонный крест.

В 1991 году сохранившийся собор Владимирской иконы Божией Матери был возвращен Русской православной церкви и открыт как приходской храм. В 1993 году открыто подворье Псково-Печерского монастыря, которое через два года было преобразовано в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь.

Закладной камень на месте строительства 28 декабря 2013 года освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Высота храма - 61 метр, а общая площадь фресок составляет более 6 тысяч квадратных метров. На двух этажах в стилобатной части разместятся просветительский и молодежный центры.

При храме будут созданы два музея - новомучеников и Туринской плащаницы. Наместником нового монастыря стал епископ Егорьевский Тихон.

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