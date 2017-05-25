Международный книжный салон открылся в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Международный книжный салон в 12-й раз открыл свои двери читающей публике в Санкт-Петербурге. Воспитывать любовь к природе и своей стране через чтение книг призвала всех спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественной церемонии открытия, передает корреспондент ТАСС.

"С каждым годом книжный салон все больше привлекает к себе внимание и очень подходит к лицу города. От просвещения, воспитания бережного отношения к природе зависит то, какую страну мы оставим потомкам. Читайте книги о природе, любите свою страну, путешествуйте по стране", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что книжный салон посвящен Году экологии и 100-летию революции. Матвиенко выразила надежду, что чтение книг и дискуссии помогут сохранить историческую память и примирить общество.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал Северную столицу самым читающим городом РФ. "Родом из Петербурга многие писатели, чьи традиции продолжают современные авторы. Главное на салоне - это встречи с писателями и живой книгой", - отметил он.

О салоне

В Петербурге собрались представители более 240 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, историческую и справочно-энциклопедическую литературу. В нынешнем году салон посвящен Году экологии и 100-летию революционных событий 1917 года, участие в нем принимают 16 стран.

На заседаниях круглых столов будут обсуждаться такие темы, как "Массовая литература современной России между буквой и цифрой", "Подростковая романтика в зеркале столетия: что читать сегодня?", "Как музей помогает понять классику". Назовут лауреатов премии "Книжный червь", задача которой - отметить не только писателей и художников, но и издателей, библиофилов, коллекционеров, искусствоведов, арт-критиков и педагогов.

По традиции, вход на мероприятие свободный. За стенами Михайловского манежа на площади в 50 тыс. кв. м расположатся шатры, мобильные книжные магазины, сцены, уличные экспозиции. Для юных участников организованы детская площадка, Карнавал литературных героев, разнообразные игры и конкурсы.

Санкт-Петербургский международный книжный салон - одно из крупнейших и значимых мероприятий, направленных как на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России, так и на продвижение российской литературы за рубежом.

Организаторами салона выступают правительство Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером Петербургского книжного салона.