Роскомнадзор: законопроект о мессенджерах не посягает на свободу слова

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 25 мая. /ТАСС/. Новый законопроект о мессенджерах, внесенный в Государственную думу, не является посягательством на свободу слова и не предполагает контроля за частной перепиской граждан, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров), внесенный в Думу 24 мая, предполагает идентификацию пользователей мессенджеров по телефонному номеру и возможность блокировки мессенджера в случае невыполнения требований закона.

"Не наступление на свободу слова"

"Сам подход важен, это не наступление на свободу слова, это введение регулирования в той области, в которой его раньше не было", - сказал Жаров журналистам, подчеркнув, что полностью поддерживает законопроект.

По словам главы Роскомнадзора речь идет об обязательной идентификации пользователей, а не о контроле за частной перепиской. Многие пользователи интернета и мессенджеров высказали опасения, что новый законопроект предоставит властям такую возможность.

"Сам подход к регулированию мессенджеров я полностью поддерживаю, хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали, что это ни в коем случае не должно коснуться контроля над перепиской граждан. Должен фиксироваться сам факт общения гражданина", - сказал Жаров.

Интересы безопасности

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект направлен на защиту безопасности страны. "События в Манчестере и другие террористические акты говорят о том, что вне зависимости от того, через какие каналы происходит коммуникация, если она будет секретной и неконтролируемой, то она, очевидно, будет использоваться экстремистами и террористами", - отмечал он.

Жаров сообщил, что Роскомнадзор находится в контакте с руководством популярного в России мессенджера Telegram по поводу предоставления этой компанией своих идентификаторов, но отказался более детально прокомментировать эту тему, сославшись на ее чувствительность.

Он напомнил, что месенджеры практически полностью дублируют функции оператора связи, предоставляя возможности для осуществления аудиозвонков, видеозвонков и обмена сообщениями. Сегодня согласно закону правоохранительные органы могут получить интересующую их информацию у операторов через процедуру СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий).

Жаров сказал, что параллельно был внесен законопроект об идентификации сим-карт, который направлен на борьбу с их серым рынком. По его словам оба законопроекта направлены на идентификацию предполагаемых террористов либо по номеру телефона, либо через мессенджер.

"Если взять эти законопроекты в комплексе, очевидно, что в случае чрезвычайной ситуации, благодаря этим законопроектам можно будет идентифицировать лиц, имеющих к ним отношение, по номеру телефона", - сказал глава Роскомнадзора.