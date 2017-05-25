Путин: в современном мире важна духовная связь между людьми

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил высокую важность живой духовной связи между людьми в современном мире, полном противоречий. "Живая духовная связь очень важна, особенно в современном сложном мире, полном противоречий", - заявил он на встрече с представителями Русской православной церкви за границей.

Глава государства напомнил в связи с этим, что все мировые религии опираются на общие ценности. Он заявил представителям церкви, что они всегда желанные гости в Москве и их всегда рады видеть.

В ответ собеседники поблагодарили российского президента за содействие процессу сближения и объединения РПЦ за границей и РПЦ. Главе государства подарили икону святителя Ионы Ханькоуского. Встреча прошла в помещении Духовной семинарии Сретенского монастыря Москвы, который посетил Путин. Об этом учебном заведении главе государства рассказали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и наместник монастыря Тихон.

Президенту показали несколько учебных залов, где изучают мировую литературу, историю и религию. Также Путину продемонстрировали интерактивную библиотеку, которая доступна на больших экранах в коридорах семинарии. С ее помощью семинаристы могут узнавать расписание занятий и другие учебные вопросы. Кроме того, глава государства осмотрел библиотеку семинарии и полюбовался из ее окон видом храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской.