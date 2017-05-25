Инициатива Крыма по аннулированию прав собственности на самострои пройдет экспертизу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Законодательная инициатива властей Крыма, которые предлагают наделить их полномочиями по аннулированию прав собственности на самострои, возведенные до воссоединения полуострова с Россией, пройдет правовую экспертизу. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

"Наши предложения сейчас проходят согласования на федеральном уровне. После рассмотрения и обсуждения этих предложений будет выработан согласованный проект, который пройдет обязательную правовую экспертизу на всех уровнях", - сказал он.

По данным газеты "Коммерсантъ", руководство совета министров республики предложило внести поправки в федеральный конституционный закон "О принятии в РФ Республики Крым...", согласно которым власти региона должны быть наделены полномочиями по аннулированию прав собственности на недвижимость, оформленных до воссоединения полуострова с Россией. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус ранее сообщил ТАСС, что кабинет министров намерен оценить инициативу крымских властей на предмет соответствия базовым конституционным нормам страны.

Рисков для экономики нет

"Предложения, которые внесены в правительство Российской Федерации по моей инициативе, направлены, прежде всего, на зачистку от незаконной застройки прибрежных зон и заповедников, территорий общего пользования, на расширение перспектив развития приморских регионов", - пояснил глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что предложенные изменения в федеральное законодательство "не касаются социальной сферы, приватизации жилья, вопросов, связанных с садоводством, огородничеством, ведением дачного хозяйства".

"Они также не затрагивают сельскохозяйственное производство, личные подсобные хозяйства, деятельность добросовестных застройщиков и другие социально значимые сферы. Соответственно, никаких негативных последствий для жителей Крыма и для экономики полуострова не будет. Риска потери земельных участков нет. Никаких обязательств и сроков переоформления украинских документов на российские предложенные изменения не предполагают", - добавил собеседник ТАСС.

Глава Крыма рассказал, что в украинский период полуострова "предпринимателям и различным организациям выдавались разрешения на размещение объектов недвижимости на территориях пляжей, заповедников, лечебно-оздоровительных учреждений, на землях лесного фонда, в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения и т. п.".

"Мы знаем, что многие разрешения при Украине выдавались в нарушение всех существовавших на тот момент законодательных норм. Юридические лица на арбитражных судах просто разыгрывали между собой судебный процесс, по результатам которого признавалось право собственности. При этом, объекты, размещенные в приморских зонах, часто не имеют ни канализации, ни водопровода. Зато имеют все необходимые украинские документы", - заявил Аксенов.

По словам главы Крыма, власти не должны "закрывать на это глаза, потому что на загаженные пляжи, к морю, отравленному канализационными стоками, туристы не поедут". "Это прямой ущерб имиджу Крыма как курортного региона", - отметил он. В то же время, отметил он, решения этой проблемы в рамках существующего федерального законодательства на сегодняшний день нет.

"Считаю, что ни один объект в Крыму не должен быть построен в ущерб закону, интересам крымчан и экологии (...) Мы обязательно разберемся с каждой незаконной постройкой и наведем порядок, как на прибрежных территориях, так и во всем Крыму", - заверил собеседник агентства.