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Медицинский проект Ненецкого округа "Красный чум" получил высокую оценку в ООН

Общество
25 мая, 15:11 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, мая. /ТАСС

За последние восемь лет в рамках проекта были обследованы почти 5 тыс. жителей НАО

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Опыт медико-социального проекта "Красный чум" по обследованию жителей тундры Ненецкого автономного округа (НАО) нужно использовать и на других территориях проживания коренных народов. Как сообщила пресс-служба окружной администрации, это было предложено на сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, прошедшей в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

"Проект "Красный чум" получил высокую оценку. Его опыт было предложено распространить и на остальные территории проживания коренных народов с недостаточной инфраструктурой здравоохранения. Такое мнение высказала председатель форума Мариам Уоллет Мед Абубакрин", - говорится в сообщении.

Проект "Красный чум" ("Няръяна мя" - ненецк.) реализуется на территории Ненецкого округа ежегодно с 2008 года в партнерстве окружных властей, медицинских организаций и компаний-недропользователей. Оленеводы и члены их семей получают квалифицированную медицинскую помощь и проходят полноценную диспансеризацию. За восемь лет существования "Красного чума" были обследованы почти 5 тыс. жителей НАО.

В этом году также запланирован выезд бригады медиков в рамках проекта. В конце ноября - начале декабря она вылетит в поселок Каратайка. Врачи там будут работать на протяжении 10 дней.

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