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В Симферополе 5 июня при поддержке властей Петербурга откроется Книжная лавка писателей

Общество
25 мая, 15:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, мая. /ТАСС

Книжная лавка писателей - это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Филиал петербургской Книжной лавки писателей в Крыму откроется 5 июня. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский на встрече у фирменного стенда информационного агентства на Петербургском книжном салоне.

"5 июня откроем в Симферополе книжную лавку, там идут последние марафетные работы. Проект уникален тем, что это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми. Есть зал для проведения мероприятий", - сказал Полонский. По его словам, проект реализуется при финансовой поддержке правительств Петербурга и Крыма. Акцент будет сделан на произведения крымских и петербургских авторов и издательств.

Полонский не исключил, что подобные проекты могут появиться и в других городах республики, если позволит экономическая ситуация.

Книжная лавка писателей была создана в 1934 году в Ленинграде на Невском проспекте, 66 по решению первого съезда советских писателей. В мае 2015 года ее открыли после реконструкции и передали в управление Дому писателя. Стоимость книг здесь ниже, чем в других магазинах за счет бесплатной аренды. Также здесь проходят встречи с писателями, семинары и другие культурные мероприятия, пресс-конференции представителей органов власти.

Книжные аллеи

Кроме того, в рамках традиционного фестиваля "Великое русское слово" состоится открытие другого совместного проекта - книжных аллей. Это ярмарка книжной продукции, где проходят творческие мероприятия, встречи с писателями. На их открытии 5 июня в Ялте ждут губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, гостей из других регионов и зарубежных стран. Продолжением станут книжные аллеи в Судаке 14 июня.

Подобные проекты власти Крыма планируют сделать ежегодными.

"Крым - читающий регион, это видно во время поездок, в самолете все читают. Хотим, чтоб Крым был не просто пляжным местом отдыха, но и отдыха с книжкой", - отметил Полонский.

О салоне

Санкт-Петербургский международный книжный салон - одно из крупнейших и значимых мероприятий, направленных как на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России, так и на продвижение российской литературы за рубежом. Организаторами салона выступают правительство Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Здесь собрались представители более 240 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, историческую и справочно- энциклопедическую литературу. В нынешнем году салон посвящен Году экологии и 100-летию революционных событий 1917 года, участие в нем принимают 16 стран.

По традиции вход на мероприятие свободный. За стенами Михайловского манежа на площади в 50 тысяч квадратных метров расположатся шатры, мобильные книжные магазины, сцены, уличные экспозиции. Для юных участников организованы детская площадка, Карнавал литературных героев, разнообразные игры и конкурсы.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером Петербургского книжного салона.

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