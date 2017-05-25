На родине Александра Невского пройдет юношеский фестиваль православной культуры

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Международный православный фестиваль-конкурс "Александр Невский" пройдет в Ярославской области с 26 по 29 мая. Об этом сообщили ТАСС организаторы.
"Фестиваль-конкурс соберет детские и юношеские хоры, а также фольклорные коллективы из 11 регионов России, а также из Белоруссии, Сербии, Грузии, Швейцарии", - рассказал художественный руководитель фестиваля Андрей Горячев. Форум пройдет в Угличе и Переславль-Залесском, в нем примут участие несколько сотен исполнителей.
"Фестиваль призвал вернуть к жизни наше песенное богатство. В программе - народные песни, исторические солдатские песни или современные патриотические песни, а также церковная музыка", - пояснил Горячев. Он отметил, что форум проходит в исторических городах России, где для участников будет организованы экскурсии и лекции. "Здесь оживает история Отечества, а персонажи, о которых мы знаем из учебников, становятся практически ощутимы", - сказал художественный руководитель фестиваля.
Гала-концерт пройдет 29 мая в Переславле-Залесском. На Красной площади возле Спасо-Преображенского собора и памятника Александру Невскому хоры совместно исполнят Гимн России, Стихиру всем святым, в земле Российской просиявшим "Земле Русская" и "Славься" Михаила Глинки.
Организаторами фестиваля выступили Переславская епархия Русской православной церкви и благотворительный фонд "Достойно есть" при поддержке при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Патриаршего совета по культуре.
24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. К этой дате будут приурочены конференции, фестивали, исторические реконструкции и другие просветительские инициативы. Кроме того, будет отреставрирован Спасо-Преображенский собор на родине Александра Невского в Переславле-Залесском.