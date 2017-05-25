Третью смену в российских школах ликвидируют до конца года

Легкоатлетка Сидорова считает, что сможет конкурировать с соперницами на турнире в РимеСпорт 25 мая, 15:45
Аэропорт Крыма планирует в 2017 г. сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровнеТранспорт 25 мая, 15:36
Жители Новосибирска смогут предложить креативные идеи развития города к его юбилеюСибирь 25 мая, 15:34
Мосводосток устранил 15 подтоплений на столичных улицахМосква 25 мая, 15:28
Гатилов подтвердил, что представит Небензю на пост постпреда РФ в ООНПолитика 25 мая, 15:16
Тотти подтвердил, что сыграет в воскресенье свой последний матч за "Рому"Спорт 25 мая, 15:14
Суд отказал экс-мэру сибирской Вихоревки в отмене решения губернатора о его отставкеСибирь 25 мая, 15:13
В Великобритании прошла минута молчания в память о жертвах теракта в МанчестереОбщество 25 мая, 15:08
Сидорова стала победительницей командного чемпионата России в прыжках с шестомСпорт 25 мая, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЯНСК, 25 мая. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Третья смена в российских школах будет ликвидирована уже в 2017 году. Об этом в Брянске сказала замминистра образования РФ заместитель министра образования и науки РФ Ирина Кузнецова.
"Если мы напряжемся, то у нас к концу 2017 года не останется ни одного места (в школах - прим. ТАСС) в третью смену обучения", - сказала Кузнецова, которая присутствовала на открытии нового корпуса Снежской гимназии в поселке Путевка Брянского района.
По ее словам, сейчас в России в третью смену учатся восемь тыс. школьников, но еще в начале 2016 года, когда стартовала федеральная программа по созданию новых учебных мест в общеобразовательных учебных заведениях регионов РФ, в третью смену училось 22 тыс. детей.
Решающим в работе по ликвидации третьей смены станет выделение образовательному ведомству из федерального бюджета дополнительно 10,1 млрд руб. на достройку тех школ, которые уже возводятся в регионах России по данной программе.
"Сейчас мы обсуждаем с госдумой выделение дополнительных средств на строительство школ в России. И кроме этого, у нас всегда в течение года идет перераспределение средств по программе. Эти школы позволят решить вопрос, поставленный во главу угла на 2017 год: ликвидация третьей смены обучения", - добавила Кузнецова.
Заместитель министра подчеркнула, что все сдаваемые в эксплуатацию школы полностью получают необходимое оборудование. "Не важно, сельская эта школа или городская, мы оснащаем школы так, чтобы все было по последнему слову техники, по новейшим педагогическим технологиям", - сказала замминистра. По ее словам, оборудование для российских школ в некоторой степени лучше, чем предписывают международные нормы.
До конца года еще две новые школы появятся в брянских городах Стародуб и Клинцы. Замминистра и губернатор обсудили сегодня возможность строительства в этом году в регионе еще одной школы.