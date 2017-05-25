Третью смену в российских школах ликвидируют до конца года

БРЯНСК, 25 мая. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Третья смена в российских школах будет ликвидирована уже в 2017 году. Об этом в Брянске сказала замминистра образования РФ заместитель министра образования и науки РФ Ирина Кузнецова.

"Если мы напряжемся, то у нас к концу 2017 года не останется ни одного места (в школах - прим. ТАСС) в третью смену обучения", - сказала Кузнецова, которая присутствовала на открытии нового корпуса Снежской гимназии в поселке Путевка Брянского района.

По ее словам, сейчас в России в третью смену учатся восемь тыс. школьников, но еще в начале 2016 года, когда стартовала федеральная программа по созданию новых учебных мест в общеобразовательных учебных заведениях регионов РФ, в третью смену училось 22 тыс. детей.

Средства и оснащение

Решающим в работе по ликвидации третьей смены станет выделение образовательному ведомству из федерального бюджета дополнительно 10,1 млрд руб. на достройку тех школ, которые уже возводятся в регионах России по данной программе.

"Сейчас мы обсуждаем с госдумой выделение дополнительных средств на строительство школ в России. И кроме этого, у нас всегда в течение года идет перераспределение средств по программе. Эти школы позволят решить вопрос, поставленный во главу угла на 2017 год: ликвидация третьей смены обучения", - добавила Кузнецова.

Заместитель министра подчеркнула, что все сдаваемые в эксплуатацию школы полностью получают необходимое оборудование. "Не важно, сельская эта школа или городская, мы оснащаем школы так, чтобы все было по последнему слову техники, по новейшим педагогическим технологиям", - сказала замминистра. По ее словам, оборудование для российских школ в некоторой степени лучше, чем предписывают международные нормы.

До конца года еще две новые школы появятся в брянских городах Стародуб и Клинцы. Замминистра и губернатор обсудили сегодня возможность строительства в этом году в регионе еще одной школы.