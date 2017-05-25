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Медведев ознакомился с результатами прикладной деятельности учеников казанского IT-лицея

Общество
25 мая, 15:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, мая. /ТАСС

Премьер также посетил Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета

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КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед заседанием Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию посетил казанский IT-лицей и Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета.

История лицея

Лицей был открыт в 2012 году и по итогам 2015/2016 учебного года вошел в десятку лучших образовательных организаций Татарстана и сотню первых российских общеобразовательных организаций по физико-математическому и физико-химическому профилям.

В 2017 году в нем учатся 288 одаренных детей, при этом набор осуществляется не только из числа жителей Татарстана, но и из других регионов.

Прикладная деятельность лицея

Медведев ознакомился с учебным процессом, результатами прикладной деятельности воспитанников лицея.

Главе правительства показали различных роботов, которые запрограммированы, а зачастую и сконструированы руками учащихся и имеют различные функции: роботы в этом учебном заведении танцуют, сортируют заданные программой предметы по цветовым признакам, выращивают растения и даже контролируют учеников.

Например, главе правительства показали робота по имени Ева, запрограммированного как учитель математики. По словам разработчика, ученика седьмого класса, в перспективе Ева сможет на контрольных по математике следить за учениками, вероятно, для лучшей организации учебного процесса. "Хорошая идея", - одобрил задумку глава правительства.

Роботы в этом лицее даже играют в футбол, и Медведеву продемонстрировали машины, которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали голы.

"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить", - сказал в шутку Медведев, предположив, что в этом случае будут результаты.

После осмотра выставки в лицее глава правительства поздравил собравшихся в актовом зале учеников с окончанием учебного года, а некоторых - и с выпуском из лицея.

"У вас очень хороший лицей, конечно, учиться в таком месте - это здорово: и знания вы сможете получить самые выдающиеся и фундаментальные, друзей завести на всю оставшуюся жизнь и подготовиться к поступлению в университет", - сказал Медведев.

Медведев пожелал собравшимся исполнения задуманного и реализации всех планов.

Институт фундаментальной медицины и биологии

В Институте фундаментальной медицины и биологии главе правительства подробно рассказали о способах и направлениях подготовки специалистов.

Сейчас численность студентов, обучающихся в институте по всем формам обучения, составляет почти 2000 человек, подготовка осуществляется по шести направлениям и шести специальностям, в том числе медицинской биохимии, медицинской биофизике, медицинской кибернетике, стоматологии.

Роботы используются для обучения и в институте: на базе автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов осуществляется подготовка в Центре симуляционного и имитационного обучения.

Медведева провели по классам и аудиториям, где показали, как, используя различные макеты и комплексы, студенты учатся оказывать неотложную помощь, проводить различные полостные операции, исследования и даже принимать роды.

В инжиниринговом центре Медведеву рассказали, что производством высокотехнологичных медицинских комплексов, на которых обучаются студенты, занимаются отечественные компании, при этом продукция способна конкурировать на самом высоком уровне с мировыми лидерами в этой сфере, а стоимость отечественных роботов, как минимум, в два раза ниже.

"Ладно, учтем это", - сказал Медведев и прямо на месте попросил вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, который сопровождал главу правительства, дать соответствующие поручения Минздраву для закупок отечественной продукции.

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