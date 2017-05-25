ТАСС стал лауреатом премии по социальной ответственности "Благое дело"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Информационное агентство России "ТАСС", ИД "Коммерсантъ" и медиахолдинг "РБК" стали победителями всероссийской премии "Благое дело - 2017", которая вручается российским предпринимателям и компаниям, ведущим активную благотворительную и социальную деятельность. Грамоты вручались на площадке общественной организации по развитию бизнеса "Деловая Россия", являющейся одним из организаторов премии, предает корреспондент ТАСС.
Совместный проект "+ 1", запущенный осенью 2016 года, получил высокие оценки жюри. В рамках проекта ТАСС разместил на своем сайте специальные тематические разделы и информационную ленту: экспертные колонки, новости, кейсы, показывающие инициативу и партнерство в социальной сфере.
Заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов, получая награду, отметил, что очень надеется на "вирусность" проекта и дальнейший рост инициативы крупных компаний в поддержке социального предпринимательства.
"Мы считаем корпоративную социальную ответственность одним из важных аспектов общественной жизни. Поэтому решили участвовать и будем ожидать дальнейших успехов на этом поприще", - добавил он.
"Благое дело" - совместная премия в области корпоративной социальной ответственности профильных комитетов трех крупнейших российских деловых организаций - Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Общероссийской общественной организации "Опора России". В ее экспертный совет входят лидеры практик корпоративной социальной ответственности, видные государственные и общественные деятели, представители благотворительных организаций, науки и искусства.