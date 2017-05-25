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Профильный комитет Госдумы рассчитывает на принятие закона о реновации до конца сессии

Общество
25 мая, 16:09 UTC+3

Председатель комитета Евгений Москвичев отметил, что стоит задача принять закон в весеннюю сессию

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рассчитывает на принятие резонансного закона о реновации до конца текущей сессии нижней палаты парламента. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета Евгений Москвичев.

"Да, мы ставим задачу, чтобы в весеннюю сессию полностью закон был принят", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о сроках принятия инициативы в целом.

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