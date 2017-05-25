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Медведев поручил создать интернет-ресурс для связи студентов с работодателями

Общество
25 мая, 16:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, мая. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что между бизнесом и инновационным сообществом - студенческим, аспирантским - нет нормальных контактов

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КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать федеральный интернет-ресурс для связи талантливых студентов и аспирантов с потенциальными работодателями.

"Между бизнесом - даже внутри одной республики, одного края - и инновационным сообществом - студенческим, аспирантским - контактов нормальных нет", - заявил он в ходе встречи со студентами Казанского (Приволжского) федерального университета.

"Это все должно быть достаточно примитивно, вплоть до того, что должен быть какой-то ресурс, куда все это можно просто поместить и сказать, что мы готовы предложить вот такие-то, такие-то, такие-то услуги", - продолжил Медведев.

"Но мало того, что мы туда это должны закачать, мы должны быть уверены, что этот ресурс периодически просматривают потенциальные работодатели. Вот тогда это может принести эффект", - подчеркнул глава кабинета министров.

Поэтому, отметил он, ресурс должен раскрученным. "То есть это должен быть настоящий серьезный ресурс, которому доверяют, потому что так-то в интернете можно все что угодно, естественно, поместить, но не факт, что на это обратят внимание", - заявил Медведев.

Он предложил подумать на эту тему членам правительства.

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