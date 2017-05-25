Государство за 10 лет вложило в развитие системы университетов 114 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Государство за последние десять лет вложило в развитие системы университетов 114 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по модернизации экономики.
"Мы довольно значительное внимание уделяем нашим ведущим университетам, включая и московский, и петербургский, федеральным университетам, национальным исследовательским университетам. За десять лет в развитие этой системы вложено 114 млрд рублей, что для нашей страны немаленькие деньги", - сказал Медведев.
По его словам, в результате удалось создать современную исследовательскую и образовательную инфраструктуру. Медведев напомнил, что сейчас в рамках проектной деятельности реализуется специальный проект по развитию вузов как центров инноваций. "Он направлен на укрепление глобальной конкурентоспособности российских университетов, на создание университетских центров, инновационного, технологического и социального развития регионов", - сказал глава правительства.
Медведев отметил, что эти инвестиции должны работать в интересах всего общества и превращались, так где это можно, в экономически оправданные проекты.