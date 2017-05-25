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Комитет Думы поддержал проект о персонифицированной выдаче автомобильного знака "Инвалид"

Общество
25 мая, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Согласно действующему законодательству, знак закреплен за автомобилем

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о необходимости закрепления знака "Инвалид" за конкретным человеком с инвалидностью, а не за автомобилем.

Проект закона был внесен в Госдуму в феврале прошлого года депутатами-единороссами Михаилом Терентьевым и Ольгой Баталиной, а также экс-депутатом от "Справедливой России" Александром Ломакиным-Румянцевым.

Согласно документу, действующее законодательство дает инвалидам право бесплатно пользоваться местами для парковки специальных транспортных средств при условии, что на них установлен опознавательный знак "Инвалид". При этом знак должен быть закреплен за конкретным автомобилем, которым пользуется человек с инвалидностью, а за незаконную установку знака водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как отметил один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Михаил Терентьев, инициативой предлагается "указать, что знак "Инвалид", который устанавливается на автомобиль, должен быть персонифицирован, то есть должен выдаваться человеку". "Сейчас этот знак может купить любой автомобилист, установить его, и выявится это только тогда, когда его остановит ГИБДД", - пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что право использовать этот знак, согласно инициативе, предоставляется всем инвалидам вне зависимости от группы. "Мы предлагаем, что этот знак могут использовать те автомобилисты, которые имеют инвалидность, независимо от того, какой они группы - I, II или III", - пояснил депутат. Он также добавил, что знак предлагается "устанавливать на те автомобили, которые перевозят инвалидов I и II группы или детей-инвалидов".

Кроме того, в законопроекте отмечается, что выдавать знак могут "либо МВД, либо медико-социальная экспертиза". Со своей стороны, глава комитета Ярослав Нилов выразил уверенность, что принятие закона "обяжет органы исполнительной власти определить процедуру получения номерного индивидуального знака "Инвалид", а также позволит прекратить злоупотребления (в этой сфере), с одной стороны, и недопонимание при парковке инвалидов, с другой".

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