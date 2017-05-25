Самый крупный в России кинологический центр ФТС построят в столице Адыгеи

МАЙКОП, 25 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Новый кинологический центр в структуре Федеральной таможенной службы (ФТС) будет построен к 2019 году в столице Адыгеи, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Новый кинологический центр, который, предположительно, будет самым крупным в России, построят в Майкопе к 2019 году. Он будет возведен на площади 7,5 га рядом с действующим региональным кинологическим центром. Сейчас ФТС проводятся подготовительные работы", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что на территории центра создадут современную тренировочную базу и все условия для непрерывного обучения как начинающих кинологов, так и специалистов, направленных на повышение квалификации, а также построят общежитие, административный корпус.

"Этот масштабный проект ФТС планируется реализовать именно в Адыгее с учетом удобного географического положения, а также опыта кинологической службы в регионе. Так, с 23 по 26 июня Майкоп станет центром проведения Всероссийских соревнований кинологов таможенных органов из разных субъектов страны", - пояснил собеседник агентства.

Аспекты строительства нового центра в доме правительства Адыгеи были обсуждены 25 мая врио главы республики Муратом Кумпиловым с представителями Федеральной таможенной службы - замначальника ГУ тылового обеспечения ФТС России Олегом Завгородним, замначальника Южного таможенного управления Александром Скрипкиным и начальником Краснодарской таможни Игорем Каплуновским.