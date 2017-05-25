Количество работающих в московских пятиэтажках предпринимателей не превышает 500

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. В домах, которые предлагается включить в программу реновации, владеют помещениями или арендуют их всего около 500 субъектов малого и среднего бизнеса (эта экономическая категория рассчитывается, по законодательству, по объему выручки и численности сотрудников - ред.). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

"В домах, которые предлагается включить в программу реновации, владеют помещениями или арендуют их всего около 500 предпринимателей. Это 0,06% от общего числа зарегистрированных в Москве субъектов малого и среднего бизнеса", - привели в пресс-службе слова главы департамента Алексея Фурсина.

Ранее в ряде СМИ появлялась информация со ссылкой на неофициальные источники, что предпринимателей в пятиэтажках намного больше - около 10 тысяч.

В департаменте пояснили, что реальные данные - о 500 предпринимателях - сформированы на основании анализа документов, представленных в рамках голосования по реновации. При этом одному предпринимателю может принадлежать или быть в аренде у него несколько помещений в пятиэтажках. Так, в домах, которые могут быть включены в программу реновации, расположено 1555 нежилых помещений, находящихся в собственности, и 417 - в аренде.

При этом порядка 900 находятся в собственности физических и 600 - юридических лиц. Из этого числа 460 помещений принадлежат 246 субъектам малого предпринимательства. В арендованных помещениях работают тоже порядка 250 организаций малого бизнеса. Остальные нежилые помещения заняты общественными, автономными некоммерческими организациями, городскими бюджетными организациями, в также используются жильцами для общественных нужд, например, хранения велосипедов и колясок.

Компенсация предпринимателям

"Собственники нежилых помещений могут сами выбрать: получить денежную компенсацию или новые площади в том же районе. Для малого бизнеса, арендующего нежилые помещения, продлена возможность преимущественного права их выкупа на весь период действия программы реновации. А те, кто арендует площади на льготных условиях, сохранит их за собой и после переезда", - напомнил Фурсин ранее принятый властями Москвы закон и проект федерального законодательства о реновации.

17 мая Московская городская дума приняла закон столицы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Согласно ст. 8 закона, собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме, подлежащем включению в программу реновации, предоставляется предварительное и равноценное возмещение в денежной форме или форме равноценного нежилого помещения на праве собственности. Данный закон вступит в силу после принятия проекта федерального закона, который в настоящее время находится на рассмотрении Государственной думы.

По словам Фурсина, новые площади, предоставляемые собственникам, могут быть увеличены до 10% без всяких доплат. За период переезда они получат компенсацию за упущенную выгоду.

По словам главы департамента, всю необходимую консультационную помощь предпринимателям готовы оказать в городском штабе по защите бизнеса, который на постоянной основе действует при департаменте промышленности. Обращения принимаются по телефону горячей линии 8 (495) 620-20-45, либо по электронной почте: sos.shtab@mos.ru. Кроме того, передать обращение можно по адресу: Вознесенский пер., 22.

Программа реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.