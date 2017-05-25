Израильский музей "Яд Вашем" начнет в РФ поиск материалов о Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме и Федеральное архивное агентство РФ (Росархив) подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на поиск в архивах в России материалов о миллионах евреев, убитых нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС заявлении правительственной пресс-службы Израиля.

"Яд Вашем" и Росархив запустили совместный проект по поиску относящейся к Холокосту документации", - указывается в сообщении.

"Это прорывное соглашение позволяет нам снова работать в России после долгого перерыва, - сказал директор архивного управления комплекса "Яд Вашем" Хаим Гертнер. - Меморандум дает нам возможность в сотрудничестве с нашими коллегами из России идентифицировать архивные и ранее неизвестные данные о Холокосте". Высказывания Гертнера распространила здесь пресс-служба комплекса "Яд Вашем".

В настоящий момент база данных "Яд Вашем" содержит данные более чем о 4,5 млн из 6 млн евреев, убитых нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны. Одной из задач "Яд Вашема" является восстановление информации о жертвах геноцида. "Мы надеемся, что этот проект поможет нам продвинуться в выполнении миссии по восстановлению информации о 1,3 млн жертв Холокоста, в основном из Восточной Европы, данными о которых мы пока не располагаем", - отметил Гертнер.

Пресс-служба комплекса "Яд Вашем" пояснила, что подписанный на прошлой неделе в Москве в присутствии главы Росархива Андрея Артизова и руководителей архивных служб Израиля меморандум "позволяет организовать беспрецедентное сотрудничество между двумя странами в области архивного дела". В частности, соглашение предусматривает "обмен копиями документов, встречи экспертов, взаимную помощь в расширении доступа к архивной документации, а также реализацию совместных проектов", отметили в "Яд Вашем".

"Яд Вашем" сообщил также, что намерен до конца года организовать с целью продвижения этого проекта конференцию с участием руководства Росархива и других архивных организаций России.