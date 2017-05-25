В двух городах РФ в 2018 г. не будут отключать горячую воду в качестве эксперимента

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Летнее отключение горячей воды в 2018 году не коснется двух российских городов. Если технологический эксперимент Минстроя и сервисных компаний окажется успешным и экономически выгодным, горячую воду в России перестанут отключать, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
Как он пояснил ТАСС, ведомство пока отбирает города для пилота.
"В порядке эксперимента несколько крупных частных компаний обещают под нашим контролем провести эксперимент и не отключать горячую воду вообще в двух городах нашей страны. Если это получится, мы сформируем нормативные требования, к какому году мы сможем поэтапно перейти к этой технологии и сколько это будет стоить", - сказал Чибис.
Он добавил, что полная отмена практики отключений горячей воды произойдет только в том случае, если внедрение технологии будет экономически оправдано.
При этом замглавы ведомства отметил, что сейчас Минстрой работает над сокращением срока отключения горячей воды. Сейчас он составляет две недели. "Мы планируем выйти, по нашим оценкам, к 2022 году на семидневный срок. Надеюсь, это удастся сделать раньше", - сообщил он.