Единороссы в рамках партпроекта создадут кадровый ресурсный центр для предприятий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Проект партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" нацелен на создание кадрового ресурсного центра для реального сектора экономики. Об этом сообщил корр. ТАСС председатель общественного совета партийного проекта "Локомотивы роста" Юрий Шувалов.

"Мы более года работаем с крупнейшими предприятиями и поняли, что для них всех проблема кадров является ключевой, потому что зачастую подготовка специалистов современной системой образования не сориентирована на заказчика и люди, получившие образование, не имеют никакой гарантии на трудоустройство. Это не соответствует запросу, который есть у нашей экономики", - сказал Шувалов.

"Кадровый ресурсный центр будет создаваться под эгидой партпроекта. Условно говоря, бюро по трудоустройству, но для специалистов, работающих в реальном секторе экономики", - добавил собеседник агентства. По его словам, при создании ресурсного центра участники партийного проекта намерены сотрудничать с вузами, представителями бизнеса и органами власти.

Партийный проект "Единой России" "Локомотивы роста" был создан в 2017 году. Целью проекта является развитие частно-государственного партнерства, участие в создании инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, распространение лучших корпоративных практик.