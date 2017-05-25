Москвичи получат бесплатные юридические консультации по программе реновации в МФЦ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Москвичи смогут получить бесплатные консультации юристов и депутатов столичного парламента в центрах госуслуг "Мои документы" и в приемной Мосгордумы с 29 мая по 15 июня. Об этом сообщил журналистам председатель городской думы Алексей Шапошников.

"С понедельника, 29 мая, и до 15 июня совместные с представителями адвокатского сообщества приемы жителей столицы депутаты будут проводить в приемной Мосгордумы и в МФЦ во всех административных округах, куда москвичи приходят, чтобы принять участие в программе реновации", - сказал Шапошников. Прием населения будет проводиться с 13:00 до 17:00 мск в рабочие дни.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, порядка 20-25 адвокатов подключатся в ближайшее время к консультациям с депутатами.

Шапошников пояснил, что срок окончания консультаций связан с окончанием голосования жителей о возможном включении в программу реновации.

"На сегодняшний момент мы говорим о консультациях, которые будут рассказывать в основном о процессе голосования, как войти в программу, как выйти, какие шаги нужно предпринять. Само соглашение бессрочно, оно будет действовать все время, что будет проходить программа реновации", - отметил он.

Председатель Мосгордумы не исключил, что в будущем, если федеральный закон будет принят и утверждена сама программа, возможен новый раунд консультаций депутатов и юристов. "С появлением новых нормативных актов мы будем проводить новые методические консультации, семинары, для того чтобы у всех была единая правовая позиция", - добавил Шапошников.

22 мая Московская городская дума и Адвокатская палата Москвы заключили соглашение об оказании бесплатной юридической помощи по защите жилищных и имущественных прав москвичей при реализации программы реновации. В рамках соглашения будут проходить не только консультации в МФЦ и приемной Мосгордумы. 27 мая, в субботу, с 12:00 до 15:00 мск в парке столичного парламента пройдет единый день приема депутатов Мосгордумы совместно с Адвокатской палатой.

В четверг в Мосгордуме прошло методическое занятие для адвокатского сообщества по вопросам защиты прав москвичей в ходе реализации программы реновации.

Как сообщил ТАСС председатель Мосгордумы, в нем приняли участие более 150 адвокатов. В ходе семинара участники подробно обсудили принятый городской закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве", федеральный законопроект о реновации, вопросы, касающиеся процедуры голосования по списку домов для вхождения в программу реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.