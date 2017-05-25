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Десять верующих из очереди на поклонение мощам святителя Николая обратились за медпомощью

Общество
25 мая, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Всего с открытия поклонения мощам в храме его посетили более 75 тысяч человек

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Десять человек, стоящих в очереди к храму Христа Спасителя, чтобы поклониться выставленным там мощам Николая Чудотворца, обратились за помощью к врачам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В течение дня за медицинской помощью из-за плохого самочувствия обратились 10 человек, один из них ребенок. Четверо из них были госпитализированы", - отметил источник.

Всего с открытия поклонения мощам в храме его посетили более 75 тысяч человек.

"В четверг храм Христа Спасителя уже посетили 10 тысяч человек", - сказал источник. Доступ к мощам святителя ежедневно закрывается в 21:00 мск. В понедельник, когда открылся доступ верующих в храм, мощам поклонились более 25 тысяч человек, во вторник - более 20 тысяч, в среду - более 20 тысяч верующих.

Количество верующих, посещающих храм, подсчитывается с момента прохода через рамки металлоискателей, установленных при входе.

С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее сообщалось, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, но они не помешают верующим совершить поклонение святыне.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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