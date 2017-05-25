В Калининграде планируют создать первый в регионе приют для кошек - доноров крови

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Защитники животных собираются открыть в Калининграде первый в регионе приют для кошек - доноров крови, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Первое в области такого рода учреждение будет включать сам приют для кошек, в том числе кошек-доноров, а также на его базе будет работать гостиница для этих домашних питомцев", - приводит пресс-служба слова Ирины Носовой, организовавшей ранее первый такой приют в Подмосковье, аналогом которого и станет приют в Калининграде.

Проблема безнадзорности домашних животных и возможность создания "кошачьего дома" в Калининграде обсуждались на встрече с временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства области Натальей Шевцовой, отмечает пресс-служба.

"Мы подбираем кошек с улиц, выхаживаем их, пролечиваем, вакцинируем, стерилизуем и подыскиваем хозяев. Еще одна важная функция приюта - донорство кошачьей крови. Кошки, постоянно проживающие в приюте и подходящие по медицинским показаниям, спасают жизни другим животным", - рассказала Носова.

В одной из ветеринарных клиник Калининграда корреспонденту ТАСС пояснили, что донорская кровь так же важна для лечения животных, как и для лечения людей. Тяжелые травмы у животных, сопровождающиеся кровотечениями, сильные отравления организма, различные заболевания, а также сложные хирургические операции могут привести к летальным исходам, если не перелить им вовремя кровь, при этом необходима кровь нужной группы.