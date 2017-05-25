Загруженность дорог в Москве оценивается в восемь баллов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дорожная ситуация в Москве вновь осложнилась в вечерний час пик. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог оценивается в восемь баллов из 10 возможных.

Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в центре города и на кольцевых магистралях. Сейчас в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. В круглосуточный режим переведено 367 аварийных бригад Мосводостока. Особое внимание уделяется местам скопления воды, которые могут привести к остановке общественного транспорта.

Из-за порывистого ветра автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. В некоторых районах города ветер повалил деревья и сорвал ветки. Очевидцы сообщают о подобных случаях на Липецкой и Парковой улице.

"Средняя загруженность дорог Москвы днем составила семь баллов, что на один балл больше, чем вчера, и на один балл больше, чем обычно", - уточнили в пресс-службе "Яндекс. Пробок". Заторы были вызваны сильным дождем с грозой, которая обрушилась на столицу.