Около 12,5 тыс. тонн мусора скопилось в ЯНАО после создания добывающих производств

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 12,5 тыс. тонн мусора скопилось на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Такие данные привел первый заместитель губернатора региона Алексей Ситников во время выступления на Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"По итогам обследования 576 скважин на Ямале, пробуренных в 60-е годы прошлого века, почти везде обнаружены брошенная техника, оборудование и отходы. Общая масса захламления составляет порядка 12,5 тыс. тонн, а площадь, на которой они размещены, - около 1,5 тыс. гектаров", - сказал он.
По словам Ситникова, мусор остался после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. "Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности не были настолько строги. В итоге мы получили большое количество объектов накопленного ущерба", - отметил замгубернатора.
На данный момент в ЯНАО разработана дорожная карта по ликвидации накопленного экологического ущерба, в рамках которой планируется актуализировать сведения о мусоре, а затем приступить к генеральной уборке. "Однако при ограниченных возможностях окружного бюджета приступить к этим работам можно будет не ранее 2020 года, поэтому существенным подспорьем в сокращении сроков и финансовых затрат в части выполнения работ могла бы стать помощь федерального центра. Предлагаем сформировать федеральную программу по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в которой предусмотреть софинансирование из федерального бюджета на реализацию региональных проектов", - добавил Ситников.
За средства бюджета ЯНАО с 2013 года ликвидировано восемь захламленных объектов, еще в отношении девяти работы начаты. Наиболее масштабным по объемам является проект по очистке острова Белый, куда было направлено 11 экспедиций волонтеров, которые очистили 70 гектаров земли, собрав 1,2 тыс. тонн металлолома.