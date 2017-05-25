В Петербурге хотят включить кладбища и кальянные в закон о комендантском часе для детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предлагает расширить в Петербурге перечень мест, запрещенных или ограниченных для посещения несовершеннолетними, включив туда кальянные, эротические шоу, букмекерские конторы, стройки и кладбища. Поправки в так называемый закон о комендантском часе для детей, принятый в 2014 году по инициативе депутата Виталия Милонова, внесены в Законодательное собрание Петербурга, сообщил ТАСС глава фракции "Единая Россия" в городском парламенте Александр Тетердинко.

"Документ внесен в Законодательное собрание. Может быть, мы его примем в первом чтении до конца весенней сессии. Я думаю, в окончательной редакции мы будем его принимать уже осенью. Не исключаю, что во втором чтении мы его будем корректировать с учетом позиции экспертного сообщества и силовых ведомств", - сказал парламентарий. В настоящее время документ получил положительное заключение СК и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

"Есть места, где несовершеннолетним находиться не стоит, в том числе там, где происходит раскуривание различных курительных смесей, кальянов, вейпов, букмекерские конторы, тотализаторы, строящиеся объекты. С одной стороны, это опасно для их здоровья, с другой стороны, если мы говорим о стрип-клубах, эротических шоу, то для нравственности и духовного развития это не полезно", - сказал парламентарий. "Что касается кладбищ, речь идет не о запрете, а о нахождении там в ночное время без сопровождения", - добавил он.

Принятый в 2014 году городской закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге" содержал прямой запрет для несовершеннолетних посещать бары и другие питейные заведения, а также секс-шопы. Кроме того, он установил комендантский час для детей в ночное время, ограничив их нахождение в общественных местах, в том числе на улицах, в развлекательных центрах, в общественном транспорте без взрослых.