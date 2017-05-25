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В Москве из-за грозы выпало более 20% месячной нормы осадков

Общество
25 мая, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Интенсивность осадков в районах столицы была неравномерной, отмечают синоптики

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Утренняя гроза привела к выпадению в некоторых районах Москвы пятой части месячной нормы осадков.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, интенсивность грозы в разных районах столицы была неравномерной.

"Например, на метеостанции МГУ выпало 12 мм осадков, или 23% майской нормы. А на главной метеостанции столицы - ВДНХ - всего 2 мм", - пояснил представитель метеослужбы.

Норма для мая составляет 51 мм. Так как статистика погоды ведется по главной метеостанции - ВДНХ, то в дождевой "копилке" зачтут только 2 мм осадков.

Таким образом, с начала мая в городе уже выпало 72 мм осадков, или более 140% месячной нормы. Рекорд по осадкам остается за маем 1976 года - 200 мм.

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