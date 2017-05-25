Группа журналистов получила награды от Минобороны РФ на фестивале прессы "Медиа-Ас-2017"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пятеро журналистов отмечены Миниобороны РФ на фестивале прессы "Медиа-Ас-2017". Среди них фотокорреспондент агентства ТАСС Сергей Бобылев, получивший главную премию Минобороны РФ в области журналистики "Медиа-Ас-2017" в номинации "Главный калибр", и старший корреспондент военной редакции ТАСС Александр Коновалов, награжденный медалью памяти героев Отечества. Также награды вручены журналистам НТВ, Первого канала, журнала Военно-промышленный курьер, RT.
Как передает корреспондент ТАСС с места события, Александр Коновалов получил из рук главы Минобороны награду, которая вручается за высокие достижения в области развития общественных проектов историко-патриотической направленности и развития военной истории и гуманитарного знания. Жюри конкурса посчитало фотографии тассовца лучшими фотоработами о военной службе. Ему награду вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и член Общественного совета при Минобороны РФ Ирина Хакамада.
В 2017 году на конкурс было представлено более 800 журналистских работ со всей страны, среди которых впервые были материалы на национальных языках. В финальном этапе фестиваля участвовали 47 победителей окружного этапа и порядка 140 журналистских работ из столичного региона. При их оценке учитывался уровень профессионализма, актуальность темы и выразительность изложения.