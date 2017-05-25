Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа журналистов получила награды от Минобороны РФ на фестивале прессы "Медиа-Ас-2017"

Общество
25 мая, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Среди награжденных - фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев и старший корреспондент военной редакции ТАСС Александр Коновалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пятеро журналистов отмечены Миниобороны РФ на фестивале прессы "Медиа-Ас-2017". Среди них фотокорреспондент агентства ТАСС Сергей Бобылев, получивший главную премию Минобороны РФ в области журналистики "Медиа-Ас-2017" в номинации "Главный калибр", и старший корреспондент военной редакции ТАСС Александр Коновалов, награжденный медалью памяти героев Отечества. Также награды вручены журналистам НТВ, Первого канала, журнала Военно-промышленный курьер, RT.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, Александр Коновалов получил из рук главы Минобороны награду, которая вручается за высокие достижения в области развития общественных проектов историко-патриотической направленности и развития военной истории и гуманитарного знания. Жюри конкурса посчитало фотографии тассовца лучшими фотоработами о военной службе. Ему награду вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и член Общественного совета при Минобороны РФ Ирина Хакамада.

В 2017 году на конкурс было представлено более 800 журналистских работ со всей страны, среди которых впервые были материалы на национальных языках. В финальном этапе фестиваля участвовали 47 победителей окружного этапа и порядка 140 журналистских работ из столичного региона. При их оценке учитывался уровень профессионализма, актуальность темы и выразительность изложения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
3
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
4
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
5
Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировали
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
Темы дня
Загрузка...
Реклама