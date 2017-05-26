Суд рассмотрит иск к Заксобранию Петербурга из-за референдума по Исаакиевскому собору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в пятницу начнет рассмотрение административного иска к Законодательному собранию города. Заявители оспаривают бездействие местного парламента при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора. По мнению истцов, депутаты должны были принципиально высказаться о возможности проведения плебисцита еще в апреле.

"Согласно нашей позиции и в соответствии с требованиями закона парламент должен был рассмотреть это вопрос до 24 апреля - в течение 20 дней с поступления документов из горизбиркома. Уже прошел лишний месяц", - сказал ТАСС один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

На заседаниях Заксобрания 17 и 24 мая депутаты большинством голосов снимали вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ с повестки дня. Как пояснил журналистам спикер Вячеслав Макаров, по регламенту законодательного органа депутаты имеют право не рассматривать этот вопрос по существу, если большинство высказывается против. Кроме того, по регламенту после двух отказов вопрос о плебисците может быть включен в повестку не ранее чем через месяц.

Сам иск был подан после того, как в апреле и в начале мая депутаты отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ.

История вопроса

Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

По состоянию на 15 мая заявка о передаче собора от РПЦ в правительство Санкт-Петербурга еще не поступила. На прошлой неделе руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что не знает, когда такая заявка может быть подана. Она допустила наличие факторов, тормозящих процесс передачи, отметив, что они лежат вне правового поля.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.