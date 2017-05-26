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Цукерберг получил почетную ученую степень в Гарварде спустя 12 лет после отчисления

Общество
26 мая, 2:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В заявлении университета отмечается, что предприниматель включен в рейтинги самых влиятельных людей мира по версии Time и Forbes, а также потратил миллиарды долларов на благотворительность

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Steven Senne

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава компании Facebook Марк Цукерберг получил почетную ученую степень в Гарвардском университете (штат Массачусетс) спустя примерно 12 лет после того, как был отчислен из этого заведения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте вуза.

В документе отмечается, что предприниматель был включен в рейтинги самых влиятельных людей мира по версии журналов Time и Forbes, а также потратил миллиарды долларов на благотворительность. "Цукерберг изучал информатику в Гарвардском университете, прежде чем перенес Facebook в Пало-Альто (штат Калифорния)", - указали представители учебного заведения. Глава Facebook стал почетным доктором юридических наук.

Mom, I always told you I'd come back and get my degree.

Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

Цукерберг в 2005 году официально заявил университетскому изданию Harvard Crimson, что не собирается возвращаться к учебе. К этому времени Facebook уже привлекала многомиллионные инвестиции. Предприниматель опубликовал в четверг в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в академической одежде вместе с родителями и держит в руках диплом. Снимок сопровождается подписью: "Мама, я всегда тебе говорил, что вернусь, чтобы получить степень".

Обращение к выпускникам

Глава Facebook также выступил с обращением к выпускникам университета. "Надо признать, что вы достигли того, чего я не смог. Если я смогу закончить эту речь, то это будет первое что мне удастся завершить в Гарварде", - отметил с иронией Цукерберг. Он посоветовал молодым специалистам не сосредоточиваться только на карьерном росте, а ставить перед собой более высокие цели.

В конце речи Цукерберг растрогался до слез, когда упомянул о своем знакомом, который не может поступить в колледж, так как не находится в США на легальных основаниях. Глава Facebook высказался за большую открытость американского общества в целом. По его словам, в настоящее время в мире идет борьба между "силами, выступающими за свободу, открытость и глобальное общество, против сил авторитаризма, изоляционизма и национализма".

"Силы, выступающие за обмен знаниями, торговлю и иммиграцию против тех, кто пытается замедлить эти процессы, - добавил он. - Это не борьба между державами. Это противоборство идей".

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Считается, что некоторые ключевые элементы социальной сети Цукерберг продумывал в своей комнате в студенческом общежитии.

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