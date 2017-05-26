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Нарушители "антитабачного" закона в I квартале 2017 года были оштрафованы на 15,4 млн руб

Общество
26 мая, 5:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что всего за период действия антитабачных норм к ответственности привлечено 54 тысячи правонарушителей, включая более 6,2 тысячи юридических лиц

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор оштрафовал более двух тысяч нарушителей антитабачного законодательства в начале 2017 года, при этом общая сумма штрафов физических и юридических лиц составила 15,4 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

"В I квартале 2017 года в результате контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Роспотребнадзора за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака было привлечено к административной ответственности... 2052 правонарушителя. В их числе 212 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 15,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что всего с 15 ноября 2013 года (за период действия антитабачных норм) к ответственности привлечено 54 тысячи правонарушителей, включая более 6,2 тысячи юридических лиц.

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