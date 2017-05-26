Почта России выпустила открытку к фестивалю "Амурские волны" в Хабаровске

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ХАБАРОВСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Почта России выпустила почтовую карточку, посвященную военно-музыкальному фестивалю "Амурские волны", который начнется в пятницу в Хабаровске сольным концертом оркестров Тихоокеанского флота и кельтских волынок и барабанов. О выпуске почтовой открытки ТАСС сообщил директор управления "Макрорегиона Дальний Восток" Почты России Виталий Смирнов.
"Фестиваль "Амурские волны" не остался без нашего внимания и к нему мы выпустили открытку с изображением одного из оркестров. Отправить ее на память своим родным и друзьям могут не только участники, но и зрители фестиваля", - сказал Смирнов. По его словам, это можно сделать с 29 мая по 2 июня на площадках фестиваля - у Преображенского кафедрального собора и в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена".
VI Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" пройдет с 26 мая по 2 июня, его организаторы - Министерство обороны РФ, правительство Хабаровского края и администрация города Хабаровска. Это крупнейший на Дальнем Востоке музыкальный фестиваль с участием военных оркестров.
Как сообщили в оргкомитете, в мероприятии примут участие восемь оркестров, в их числе - три зарубежных. "Это оркестр кельтских волынок и барабанов под руководством одного из самых известных волынщиков Европы Дэвида Джонстона, Центральный оркестр Вооруженных сил Монголии и Биг-бэнд президентского оркестра Службы государственной охраны полка "Айбын" Республики Казахстан", - сказала пресс- секретарь фестиваля Елена Костюченко.
Первым из иностранных участников в Хабаровск прилетел кельтский оркестр - опытные музыканты из разных европейских стран, которых Дэвид Джонстон специально собрал для участия в фестивале. Сам Джонстон - главный волынщик в британской армии и инструктор по обучению волынщиков королевского полка ирландской и шотландской гвардии.
Впервые в Хабаровске будет выступать и Биг-бэнд президентского оркестра Казахстана. Он был создан в 2015 году на основе существовавшего в составе президентского оркестра с 1997 по 2000 год джазового оркестра "Биг-бэнд" под руководством заслуженного деятеля искусств Казахстана Александра Аблаева.
Из российских участников выступят оркестры Восточного военного округа, ансамбль барабанщиков "Фиеста" Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Впервые на площадках фестиваля можно будет оценить выступления военного оркестра Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. С большой концертной программой выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.
По масштабу и красоте хабаровский фестиваль сравнивают с фестивалем "Спасская башня", который ежегодно проходит в Москве на Красной площади. В предыдущие годы здесь выступали оркестры Казахстана, Японии, КНДР и Монголии. В 2013 году фестиваль был удостоен Всероссийской премии "Грани Театра масс" за лучший проект к 155-летию Хабаровска.