"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предлагает российским властям провести административную амнистию, приуроченную к 100-летию Октябрьской революции. Об этом газете "Коммерсантъ" сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

"Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было", - сказал Федотов.

По мнению авторов идеи, амнистия может распространиться на миллионы людей - например, водителей, лишенных прав, нарушителей экономического или миграционного законодательства, а также правил проведения митингов. Федотов уточнил, что уже передал записку с концепцией проведения амнистии в администрацию президента РФ.

В СПЧ, сказал Федотов, готовы разработать соответствующий проект документа для внесения Госдуму.

Как пишет "Коммерсантъ", в России в 2016 году за административные правонарушения наказание понесли 6,4 млн человек, из которых 1,1 млн были отправлены под административный арест (до 15 суток), а 496 тыс. автомобилистов лишились водительских удостоверений.